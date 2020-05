Landis+Gyr veut créer un capital autorisé et un capital conditionnel

jeudi, 28.05.2020

Landis+Gyr propose de créer un capital autorisé et un capital conditionnel pour bénéficier d'une flexibilité financière suffisante face à la pandémie de Covid-19.

Le conseil d'administration propose la création d'un capital conditionnel ou des acquisitions d'un maximum de 2'890'894 actions.(Keystone)

Landis+Gyr veut jouer la carte de la sécurité financière face aux incertitudes liées à la pandémie de Covid-19. A cet effet, le spécialiste zougois des compteurs électriques entend proposer la création d'un capital autorisé et d'un capital conditionnel lors de l'assemblée générale annuelle agendée au 30 juin et qui se tiendra sans la présence physique des actionnaires.



Selon l'ordre du jour de l'assemblée générale publié jeudi, le conseil d'administration propose aux propriétaires de Landis+Gyr la création d'un capital conditionnel pour le financement de l'entreprise ou des acquisitions d'un maximum de 2'890'894 actions, soit 10% du capital-actions. Dans la foulée, les actionnaires devront également se prononcer sur la création d'un capital autorisé.



L'opération doit permettre à Landis+Gyr de bénéficier d'une flexibilité financière suffisante, par exemple en vue de lever rapidement des capitaux ou lorsqu'une opportunité d'acquisition d'une autre société via un échange d'actions se présente. Alors que le groupe ne dispose actuellement d'aucun capital social autorisé, toute émission de nouvelles actions nécessite l'approbation préalable de l'assemblée générale. Cela peut prendre beaucoup de temps et se révéler coûteux.



Parmi les autres points à l'ordre du jour, les actionnaires devront notamment se prononcer sur l'annulation de 342'305 actions rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions qui est désormais suspendu.

Comme indiqué le 6 mai dernier, le conseil d'administration renonce à proposer le versement d'un dividende au titre de l'exercice 2019/20. La situation sera réévaluée lors de la publication des résultats semestriels à fin octobre. Landis+Gyr prévoit d'autres annonces à cette occasion.



Lors de l'assemblée générale, tous les membres actuels du conseil d'administration entendent solliciter un nouveau mandat d'un an.(awp)