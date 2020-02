Landis+Gyr atteindra ses objectifs dans le bas de la fourchette

lundi, 27.01.2020

La progression du chiffre d'affaires de Landis+Gyr devrait s'inscrire entre 1 et 4% sur un an pour l'exercice 2019/2020.

Le groupe a également énoncé des objectifs d'ici 2022, similaires à ceux de 2021. (Keystone)

Landis+Gyr a confirmé ses objectifs pour l'exercice 2019/2020, mais les résultats devraient tous s'inscrire dans le bas de la fourchette des ambitions. Des délais d'origine réglementaire ont pesé sur les activités aux Etats-Unis, a indiqué le fabricant de compteurs électriques lundi, en marge de sa journée dédiée aux investisseurs.

La progression du chiffre d'affaires devrait s'inscrire entre 1 et 4% sur un an à taux de change constant. Les activités seront portées par les trois piliers de croissance que sont les compteurs connectés, les réseaux et infrastructures. Le résultat opérationnel ajusté (Ebitda) est attendu entre 240 et 255 millions de dollars.

Hors effets d'acquisitions, les flux de trésorerie disponibles doivent s'inscrire entre 120 et 135 millions de dollars. Le dividende correspondra au versement d'au moins 75% du montant atteint à ce niveau.

Le groupe a également énoncé des objectifs d'ici 2022, similaires à ceux de 2021. A moyen terme, il espère une croissance nette du chiffre d'affaires aux alentours de 5% par rapport à 2018 à taux de change constant.

La marge Ebitda devrait s'élever entre 13,5% et 14,5%. Les flux de trésorerie disponibles hors acquisition sont quant à eux attendus supérieurs à 150 millions de dollars. La dette nette restera inférieure à 1,5 fois l'Ebitda.

Au niveau du dividende, l'entreprise compte reverser environ 75% des flux de trésorerie disponibles hors effets d'acquisition.

Après un solide premier semestre, le marché s'attendait à ce que Landis+Gyr atteigne le haut de la fourchette des estimations, soulignent les analystes de Vontobel. La rentabilité ciblée d'ici 2022 ne marque pas une amélioration par rapport aux objectifs 2021, ajoutent-il. Les estimations du consensus devront être révisées à la baisse, pour 2020 comme pour 2021.

Vers 11h, le titre Landis+Gyr lâchait 11,8% à 89,75 francs, dans un SPI en baisse de 1,47%. (awp)