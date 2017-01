Landi: ventes stables en 2016, lancement d'une e-boutique en 2017

mercredi, 25.01.2017

Landi a réalisé des ventes stables au cours de l'année 2016 à 1,3 milliard de francs par rapport à l'année précédente.

Le deuxième semestre a permis de compenser la faiblesse du premier pour cause de mauvais temps au printemps.

Landi a réalisé des ventes stables au cours de l'année 2016 à 1,3 milliard de francs par rapport à l'année précédente. Le deuxième semestre a permis de compenser la faiblesse du premier pour cause de mauvais temps au printemps, précise le détaillant mercredi.



Ernst Hunkeler, président de la direction de Landi Suisse se félicite du succès de sa nouvelle marque faîtière "Naturellement de la ferme", qui a reçu un écho positif sur le marché.



Pour 2017, la société prévoit de lancer à grande échelle son nouveau concept de magasin et au quatrième trimestre est prévue l'ouverture de sa première boutique en ligne.



Landi compte 280 points de ventes en Suisse et est détenu par le groupe Fenaco aux côtés de Volg, Agrola ou encore Ramseier. - (awp)