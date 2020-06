Johann Schneider-Ammann rejoint le conseil d'administration de la start-up CV VC

lundi, 15.06.2020

L'ancien conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann rejoint Crypto Valley Venture Capital CV VC. Il s'agit de son premier et unique mandat commercial en dehors du groupe Ammann.

Johann Schneider-Ammann est désormais activement impliqué dans le start-up CV VC, qui investit dans des projets de blockchain.(Keystone)

L'ancien conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann est devenu membre du Conseil d'administration de la société zougoise Crypto Valley Venture Capital CV VC. Un an et demi après sa démission en tant que ministre de l’économie, il est désormais activement impliqué dans le start-up, qui investit dans des projets de blockchain. Il s'agit de son premier et à ce jour son seul mandat commercial en dehors du groupe Ammann.

L'ancien conseiller fédéral rejoint Anna-Catherine Berner, entrepreneure et ancienne ministre finlandaise, qui est également une nouvelle membre du conseil d'administration de CV VC.

Schneider-Ammann était déjà fasciné par les nouvelles technologies durant son mandat, rapporte le communiqué de l'entreprise. Au début de 2018, il avait proclamé un objectif pour le pays: «La Suisse doit devenir une nation cryptographique». En tant que chef du Département fédéral suisse des affaires économiques, il s’est engagé à créer des conditions-cadres durables pour les start-up axées sur la technologie et a ainsi contribué au succès de la "Crypto Valley". Avec le ministre des Finances Ueli Maurer, il avait également lancé la "Blockchain Taskforce", qui est devenue la Fédération suisse de la blockchain.