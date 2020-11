Samir Chercher nommé directeur de Cursus Formation

mercredi, 11.11.2020

Lancement de Cursus Formation, un nouveau centre de compétence pour la formation continue en Suisse romande. Samir Chercher est nommé Directeur de cette institution.

La création de Cursus Formation à Lausanne est le fruit du travail mené par le centre de formation de la Société des employés de commerce (SEC) et de ses filières Virgile Formation, CRPM et CRQP.Les objectifs sont évidents : faciliter l’accès aux formations, activer les échanges, dynamiser l’enseignement professionnel supérieur. Cette nouvelle institution est un point d’entrée unique à la formation continue en Suisse Romande. Au bénéfice d’une vaste expertise, elle est notamment spécialisée dans les domaines de la finance et comptabilité, du management et des ressources humaines.

Samir Chercher, Directeur de Virgile Formation et du CRPM, est promu à la tête de cette institution. Il ambitionne d’intégrer d’autres formations continues dans le futur et de créer des synergies transversales.