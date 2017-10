Le Tessin garantit jusqu'en 2020 la gratuité des transports pour les touristes

mercredi, 18.10.2017

Lancé en janvier dernier, le Ticino Ticket permettant aux clients des structures touristiques du canton d'utiliser gratuitement les transports publics, se poursuivra jusqu'en 2020.

Depuis son lancement, pas moins de 500'000 Ticino Ticket ont été imprimés, alors que les entrées à tarif réduit auprès des partenaires conventionnés ont dépassé le seuil de 160'000.(Keystone)

Le Conseil d'État tessinois a annoncé que l'offre "Ticino Ticket" qui permet aux clients des structures touristiques du canton italophone d'utiliser gratuitement les transports publics au sud des Alpes, ainsi que de profiter de réductions auprès de nombreux partenaires pendant leur séjour, sera garantie "au moins jusqu'en 2020", année qui devrait voir la mise en service du tunnel de base du Monte Ceneri.

Lancée en janvier dernier, l'initiative a connu un franc succès, se félicite le gouvernement cantonal. Pas moins de 500'000 billets ont été imprimés, alors que les entrées à tarif réduit auprès des partenaires conventionnés ont dépassé le seuil de 160'000, selon le communiqué.

A la lumière de ces données importantes, les partenaires - qui regroupent les autorités, des associations faîtières et diverses entreprises publiques et privées - ont mis leurs efforts en commun afin de garantir la poursuite de cette initiative, dont le coût annuel se monte à plus de 5 millions de francs.

Le financement du "Ticino Ticket" pour les trois prochaines années a été rendu possible grâce à la diminution de la contribution forfaitaire à la communauté tarifaire Arcobaleno, un ajustement à la hausse de la taxe de séjour, une plus grande implication financière des organisations touristiques et les parrainages nouveaux et existants, indique le gouvernement tessinois.

Le projet représente une "étape innovante" pour l'offre touristique du canton italophone, "qui se conjugue parfaitement avec l'ouverture d'Alptransit", estime Christian Vitta, le ministre en charge du département des Finances et de l'économie (DFE) tessinois, cité dans le communiqué.

"L'initiative est en constante évolution", renchérit Elia Frapolli, directeur de la faîtière Ticino Turismo, soulignant qu'un groupe de travail est déjà à pied d'oeuvre pour pouvoir offrir à l'avenir aux touristes un ticket sous forme électronique.(awp)