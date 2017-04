BNP Paribas rachète le Compte-Nickel

mardi, 04.04.2017

Lancé début 2014 en association avec la Confédération des buralistes ce compte sans banque accessible sans conditions de revenus a séduit 540.000 clients en trois ans.

Lancé début 2014 en association avec la Confédération des buralistes ce compte sans banque accessible sans conditions de revenus a séduit 540.000 clients en trois ans.

BNP Paribas a annoncé mardi le rachat de Compte-Nickel, service de compte bancaire simplifié et sans condition de revenus accessible auprès des buralistes, avec l'objectif d'atteindre deux millions de comptes ouverts d'ici 2020.

La banque française va acquérir 95% des parts de Financière des Paiements Électroniques, la société exploitant Compte-Nickel, ont fait savoir les deux entreprises dans un communiqué, sans révéler les conditions de cette opération.

Dans le giron de BNP Paribas, Compte-Nickel poursuivra son partenariat exclusif avec la Confédération des Buralistes de France en vue de multiplier par quatre à moyen terme le nombre de commerçants distribuant ce service, est-il ajouté.

"Avec plus de 540.000 comptes ouverts en trois ans et un compte ouvert toutes les trente secondes, Compte-Nickel rencontre un succès inédit en France auprès d'un public large et diversifié", assurent les partenaires.

"Compte-Nickel vient compléter le dispositif de BNP Paribas dédié aux nouveaux usages bancaires en France", qui comprend également la banque en ligne Hello Bank!, détaille le communiqué, tout en précisant que cette nouvelle offre restera distincte des autres activités du groupe.

Lancée début 2014 en association avec la Confédération des buralistes, Compte-Nickel, service de compte hors banque distribué uniquement dans les bureaux de tabac, est accessible sans conditions de revenus, de dépôts ou de patrimoine, mais ne permet aucun découvert ou crédit.

La formule de base, qui comprend notamment sa gestion par internet, des notifications par SMS, les virements et les prélèvements, coûte 20 euros par an, auxquels s'ajoutent des frais en cas de dépôt ou de retrait d'espèces.

Initialement proposé à une clientèle majeure, il s'est ouvert fin 2015 aux 12-18 ans.(awp)