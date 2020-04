Excès d’optimisme sur les actions

mercredi, 15.04.2020

L’analyse technique. Les indices ont récupéré la moitié du terrain perdu. Il ne faut pas en attendre beaucoup plus en avril.

Serge Laedermann CMT*



Au pire de la tempête (ou presque), il s’est avéré judicieux de mettre en œuvre ce fameux stock picking mis si souvent en avant lorsqu’on ne sait quoi dire. «Opportunités à saisir sans trembler» (lire l’Agefi du 18 mars) fut un conseil fort fructueux, tant les exagérations foisonnèrent. Ainsi Also conseillée à 129 est remontée à 180, Gavazzi de 145 à 208 et Zehnder de 32 à 36 (même 38 fin mars). Elles sont quelques douzaines dans ce cas de figure, ce qui démontre que les périodes chaotiques représentent souvent des mines à opportunités.

Pour savoir où nous en sommes, il est impératif d’analyser en premier lieu l’indice phare de la planète, à savoir le S&P 500. De son record historique du 19 février perché à 3393 points, l’indice américain s’est ratatiné jusqu’à 2191 points le 23 mars dernier. Une dégringolade de quelques 35% qui a entraîné le monde entier dans son sillage. Le niveau actuel de 2800 représente une récupération de la moitié du terrain perdu, un «retracement» tout à fait classique dans une tendance devenue baissière. A partir de cette marque, la progression va s’avérer difficile, même si le gros de la zone de résistance (i.e. de l’offre) se situe entre 2900 et 3000.

Fondamentalement, les analystes ont logiquement coupé les prévisions de profits pour le premier trimestre (-15%) et le deuxième (-20%), tout en prévoyant une reprise assez marquée pour le dernier semestre. Sur l’année, les estimations indiquent que les profits arriveront presque à égaler ceux de 2019, tout en projetant une augmentation de 17% pour 2021. Il est permis de douter, mais il s’agit de la situation envisagée à ce jour au sein du microcosme.

Le S&P 500 dans le haut de la fourchette

En termes de ratio cours/bénéfice, ils se situent à 20,2 pour 2020, 17,3 pour 2021 et 15,7 pour 2022. Il est ainsi possible d’avancer que la Fair Value du S&P 500 se situe actuellement au pire à 2500, au mieux à 2900. La remontée actuelle signifie que nous sommes en train de «tâter» le haut de cette fourchette et qu’une avancée supplémentaire devient hypothétique.

Techniquement parlant, un retour sur les 2500 points représente la meilleure probabilité, avec toutefois peu de chances d’aller revisiter les abysses de la fin mars, ces 2192 points constituant probablement le point le plus bas de cette tendance baissière éclair.

En d’autres termes, nous avons besoin de consolider l’avance et de constituer un plancher solide sur lequel on puisse reconstruire durablement et avec moins de volatilité.

Mathématiquement, le DJ Europe 600 n’a pas récupéré autant de terrain. De 433.9 le 19 février, l’indice a sombré à 268.56 le 16 mars, une baisse de 38%. Le prix actuel de 335 points représente une récupération de 38,2%, les fans de Fibonacci apprécieront. Le risque de correction est également présent, un retour sur les 305-310 points étant à redouter dans la dernière quinzaine d’avril.

Le Swiss Market Index (SMI) n’a pas échappé au bain de sang. 11270 le 20 février, 7650 le 16 mars, une chute de 32%. Le passage sous les 8000 points constituait à l’évidence une irrationalité qui a conduit certains à «balancer» leurs titres en pleine panique. Dans le cas d’un retour global des bourses à la baisse, il apparaît que le risque maximum du SMI est à 8700 points, la correction pouvant fort bien s’arrêter sur les 9000.

Le SMI bénéficie d’un parachute atypique

Il en a été souvent fait mention dans ces mêmes colonnes, le SMI bénéficie d’un parachute tout à fait extraordinaire et atypique en cette période de taux à 0%. Le rendement des dividendes dépasse à nouveau allègrement les 3%, avec une valeur médiane de 3,63%. Une analyse détaillée permet de souligner les surévaluations et sous-évaluations spectaculaires de certains titres.

Sur les trois grosses capitalisations représentant pratiquement 60% de l’indice, Novartis semble la plus attractive avec un dividende de 3,6% et une évaluation à 90 francs (dernier cours 83). Nestlé est 30 francs trop chère (103 contre 73), alors que Roche semble moins intéressante que sa rivale (317 contre 273) et un dividende inférieur à 3%.

Les autres Blue Chips les plus intéressants sont ABB, Crédit Suisse, Lafarge, Swiss Life et Swiss Re. Les plus chers sont Geberit, Givaudan, Lonza, SGS (dividende en danger) et Swisscom (idem).

Même si les dividendes venaient à être «coupés», la plupart étant déjà payés, le rendement moyen demeure exceptionnellement attractif par rapport au marché monétaire où il n’y en a plus. Une reprise économique en V demeure dans les cartes, notamment dans les pays anglo-saxons, moins prostrés et plus orientés sur la reprise économique.

La «beauté» de la situation actuelle, osons le dire, est que tout le monde est dans le même bateau, au contraire de la Grèce en 2008. Les budgets et donc les dettes explosent partout, les banques centrales créent de l’argent en veux-tu en voilà, qui plus est sans générer d’inflation. Les pays ne sont plus seuls garants de leur dette, la sanction du marché serait impitoyable. L’Italie par exemple agoniserait aujourd’hui si la BCE ne jouait pas pleinement son rôle de prêteur ad vitam aeternam.

* Associé, GFA Geneva Financial Adviser