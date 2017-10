Découvrez le Top 10 des employeurs les plus recherchés

mercredi, 25.10.2017

L’analyse des requêtes faites sur les plateformes d’emploi leader montre que les employeurs en vogue auprès des chercheurs d’emploi sont l’Aéroport de Zurich, les CFF et Migros. Et pour cause, une marque employeur forte est un atout non négligeable dans la course aux talents.

L'Aéroport de Zurich est l'employeur le plus recherché. Pour les entreprises, il devient important de diffuser une marque employeur solide pour attirer les collaborateurs qualifiés.(Keystone)

L’Aéroport de Zurich est particulièrement apprécié des personnes en recherche d’emploi, c’est ce que montre une analyse des entreprises les plus recherchées réalisée entre janvier et septembre 2017 sur jobs.ch.Les CFF et Migros occupent, quant à eux, les deux autres places du podium.

De façon générale, les grands détaillants sont très populaires : en plus de Migros, Manor, Coop et Globus ont également une place dans le top 10.



« Dans le commerce de détail, les conditions d’embauche sont souvent plus souples que dans les autres branches et le travail à temps partiel est très répandu », explique Renato Profico, CEO de JobCloud SA qui possède, entre autres, jobs.ch et jobup.ch. « Ce qui est intéressant, c’est le classement des entreprises au sein de cette branche, qui montre quels détaillants sont considérés comme des employeurs attractifs. »

Toutefois, les détaillants ne sont pas les seules entreprises qui font régulièrement l’objet d’une recherche : l’entreprise de Facility Services ISS, l’Hôpital de l’Île à Berne et BMW figurent également dans le classement. Et ils ont tous un point commun : une marque positionnée efficacement.

Selon Renato Profico, « lorsque les employés potentiels recherchent directement le nom d’une entreprise, c’est que cette dernière a fait du bon travail en termes de marque employeur ». Pour les entreprises, il devient de plus en plus important de diffuser une marque employeur solide pour attirer les collaborateurs qualifiés et les talents prometteurs.En parallèle, les demandeurs d’emploi se renseignent de façon toujours plus ciblée sur leurs employeurs potentiels.

En plus des portraits d’entreprise, où les employeurs peuvent se présenter, jobs.ch et jobup.ch ont lancé une nouvelle fonction permettant aux chercheurs d’emploi d’évaluer les entreprises directement sur sa plateforme. Cette nouvelle fonctionnalité comprend à la fois un système de notation par étoiles et un champ de commentaire libre, ce qui accompagne l’entreprise dans son positionnement sur le marché suisse de l’emploi.

Le Top 10 des employeurs les plus recherchés

1. Aéroport de Zurich

2. CFF

3. Migros

4. Manor

5. ISS

6. Nestlé

7. Coop

8. Inselspital

9. BMW

10. Globus