Lamia Kacem élue au comité central de Swiss Engineering UTS

mardi, 10.11.2020

Plus de 90 délégués de Swiss Engineering UTS ont élu Lamia Kacem au Comité central lors de l'Assemblée des délégués (AD). Swiss Engineering UTS est l'association professionnelle des ingénieur-e-s et des architectes. Elle est titulaire d'un diplôme d'ingénieure en mécanique de l'Université technique de Munich, spécialisée dans la technologie aérospatiale. Elle travaille actuellement en tant que senior corporate developer aux CFF, au sein du département "Horaires" de la division "Infrastructure", où elle est responsable des projets de développement stratégique.

"L'adhésion au Comité central me donnera l'occasion de façonner activement la communication d'une image positive de l'ingénierie ainsi que la promotion de la mise en réseau et de l'échange d'expériences entre ingénieur-e-s et d'en faire une orientation stratégique", déclare Lamia Kacem à propos de son futur travail au sein du Comité central.

Swiss Engineering UTS est connue pour son enquête annuelle sur les salaires, qui constitue la base des salaires des ingénieurs et des architectes. Grâce à cette enquête, l'association professionnelle recueille les données les plus récentes sur les salaires des ingénieurs et des architectes.