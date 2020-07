Elisabeth Pataki reprend la direction financière du groupe Comet

lundi, 20.07.2020

L’américaine Elisabeth Pataki occupera, dès le 1er octobre 2020, le poste de directrice financière du spécialiste fribourgeois en technologie innovante Comet. Kevin Crofton deviendra directeur exécutif en 2020.

Diana Da Costa



Elisabeth Pataki détient un Bachelor en finances et en espagnol ainsi qu'un Master en administration des affaires de l'université de Pennsylvanie.

Avec ses 17 années d’expériences à des postes internationaux à hautes responsabilités, Elisabeth Pataki a été choisie pour occuper la place vacante de directrice financière et renforcer ainsi le comité exécutif du groupe fribourgeois Comet. Son entrée en fonction est prévue le premier octobre 2020, a annoncé l'entreprise dans un communiqué lundi.

Elisabeth Pataki a débuté sa carrière au sein du spécialiste américain de la défense et de l’aérospatial Raytheon Technologies, où elle occupait des positions toujours plus importantes. En 2015, elle rejoint le leader des séjours linguistiques Education First en tant que directrice financière. D’origine américaine, elle poursuit son métier en Suisse comme responsable mondiale de l’audit interne au siège de l’entreprise à Zurich, en 2019.

Le spécialiste en technologie innovante Comet a par ailleurs fait mention de Kevin Crofton comme nouveau directeur exécutif à compter du premier septembre 2020.