FIT: la medtech Lambda Health System obtient un prêt de 500'000 francs

vendredi, 15.05.2020

Lambda Health System (LHS) a obtenu un prêt Tech Growth de 500’000 de la FIT pour son robot de réhabilitation destiné notamment aux victimes d'un AVC.

MH



Le prêt FIT Growth permettra à LHS de soutenir sa phase de croissance marquée par la production et la commercialisation des premiers appareils en Europe.

Lambda Health System (LHS) a obtenu un prêt Tech Growth de 500’000 francs de la Fondation pour l’Innovation Technologique (FIT). La start-up medtech développe un robot de réhabilitation destiné aux hôpitaux et cliniques, notamment pour le traitement de patients après un AVC.

Fondée en 2015 et basée à Yverdon-les-Bains, Lambda Health System vise à démocratiser l’assistance robotique pour la réhabilitation. Son premier produit combine une structure robotique intelligente avec la réalité virtuelle pour la réhabilitation des membres inférieurs. Résultant de la collaboration entre thérapeutes et ingénieurs du CHUV et de la HES-SO, ce produit est destiné notamment aux patients souffrant de troubles neurologiques, par exemple après un arrêt vasculaire cérébral.

Mise sur le marché européen

Après avoir développé et industrialisé un premier produit, LHS a mené des essais cliniques en partenariat avec le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) qui ont démontré de bons résultats. La société a ensuite obtenu le marquage CE et la certification qualité ISO nécessaires pour la mise sur le marché en Europe. La commercialisation a été lancée l’année dernière et plusieurs appareils ont été vendus en Suisse.

Le prêt FIT Growth permettra à LHS de soutenir sa phase de croissance marquée par la production et la commercialisation des premiers appareils en Europe. La medtech vise à proposer plusieurs modèles de vente aux hôpitaux en fonctions de leurs besoins.