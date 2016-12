Syngenta cible d'une plainte à Hawaï

vendredi, 16.12.2016

L'agence de protection de l'environnement des Etats-Unis (EPA) a déposé une plainte jeudi contre le groupe agrochimique bâlois Syngenta pour violation de la réglementation sur les pesticides à Hawaï. Elle réclame une amende de plus de 4,8 millions de dollars.

Les violations présumées ont eu lieu le 20 janvier dans une ferme de recherches de Syngenta à Kauai, où des employés ont pénétré dans un champ qui venait d'être pulvérisé par un insecticide aux organophosphorés. Dix d'entre eux ont dû être emmenés à l'hôpital pour y subir un traitement.

Selon l'EPA, le groupe rhénan a omis d'avertir les travailleurs d'éviter le champ et les a autorisés à y pénétrer sans équipement de protection. Il n'a, de plus, pas fourni à la ferme du matériel de décontamination et de transport rapide pour l'hôpital.



L'incident s'est produit lors de la visite d'un inspecteur du ministère hawaïen de l'agriculture. Après une enquête, l'Etat d'Hawaï a transmis le dossier à l'EPA.



L'insecticide en question est appelé Lorsban Advanced. En petites quantités, il peut causer un écoulement nasal, des larmes, des sueurs ou des maux de tête, des nausées et des étourdissements. Il peut provoquer des vomissements en cas d'exposition plus grave. Dans les cas graves, il peut rendre les gens inconscients, indique l'EPA sur son site internet. - (awp)