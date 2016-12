Fitch confirme la perspective négative de la note britannique

samedi, 10.12.2016

L'agence de notation Fitch a confirmé vendredi la perspective négative de la note de la dette du Royaume-Uni qui avait été abaissée en juin à la suite du choix des électeurs britanniques de sortir de l'Union européenne.

La note de la dette britannique demeure à "AA". Mais les perspectives sont mauvaises.

La note de la dette britannique demeure à "AA" avec perspective négative impliquant qu'elle pourrait être encore abaissée dans les prochains mois.

La note reflète "une économie à haut revenu, diversifiée et avancée, conjuguée à un haut niveau d'endettement du secteur public". "Dans le même temps, le vote sur le référendum pour quitter l'Union européenne a ouvert une période d'incertitude renforcée au niveau politique, institutionnel et économique", ajoute l'agence.



Fitch reconnaît qu'il y a "un large éventail d'issues possibles concernant les négociations sur le Brexit et les futures relations institutionnelles et commerciales ente le Royaume-Uni et l'Union européenne".



"Vu cette incertitude, il n'y a pas de scénario établi" sur l'évolution de la note de la dette britannique, conclut l'agence.



Fitch a également confirmé la note à long terme "AA" de la Banque d'Angleterre ainsi que sa perspective négative. En tant que "bras monétaire" de la souveraineté britannique, "le profil de solvabilité" de la BoE "s'aligne sur celui du gouvernement souverain".



Début novembre, l'agence concurrente Moody's avait aussi prévenu qu'elle pourrait abaisser la note de la dette britannique si les négociations sur le Brexit débouchaient sur une perte de l'accès au marché unique européen. (awp)