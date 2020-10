Covid-19: le tableau de bord de l'Agefi pour y voir plus clair

vendredi, 09.10.2020

L’Agefi publie un tableau de bord de la pandémie. Un nouveau rendez-vous hebdomadaire, qui sert notamment à calmer la tempête médiatique qui alimente la peur plutôt qu’elle n’informe sur la pandémie.

Covid-19: Faut-il vraiment s’inquiéter de la hausse des cas positifs? Pas si vous consultez le tableau de bord de L’Agefi.

La pandémie de coronavirus est loin de se calmer, comme l’attestent les 1172 nouveaux cas positifs détectés annoncés par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Cette envolée conduit toujours plus de cantons à imposer le port du masque et à restreindre l’activité économique.

Pourtant, la Covid-19 ne tue plus, ou presque. Elle ne pousse pratiquement plus de patients aux soins intensifs. Les décès sont eux aussi devenus rares, et ils frappent en majorité des personnes de plus 80 ans.

Pour rendre compte de cette réalité complexe, L’Agefi publie un tableau de bord de la pandémie. Il s’appuie sur les données fournies par l’OFSP, mais qui restent insuffisamment relayées. Ces informations sont pourtant déterminantes pour la conduite des affaires, politiques ou économiques. Ce tableau de bord sert aussi à calmer la tempête médiatique qui alimente la peur plutôt qu’elle n’informe sur la pandémie.

Frédéric Lelièvre, rédacteur en chef

Consulter le tableau de bord ➡️ https://www.agefi.com/home/graphiques-coronavirus.html

Dans l'édition du jour, page 7 ➡️ www.agefi.com/index.php