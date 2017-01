Emploi: la situation s'améliore pour les plus de 50 ans

jeudi, 05.01.2017

L'âge du candidat à un poste n'est plus un critère déterminant dans la recherche d'emploi, mais plutôt son profil personnel.

La situation sur le marché de l'emploi pour les plus de 50 ans semble s'améliorer, selon un sondage publié jeudi par le spécialiste du reclassement Von Rundstedt. La part de salariés licenciés dans cette tranche d'âge est passée à 27% en 2016, contre 38% l'année précédente, suggérant que moins de licenciements ont été prononcés pour cette catégorie d'employés.

"De nombreux exemples démontrent que les employeurs cherchent des alternatives plus adaptées (au licenciement) pour les salariés plus âgés", comme notamment la retraite anticipée, ont précisé les auteurs de l'étude, qui ont sondé 142 sociétés et 746 personnes concernées par des licenciements.

Pour des profils très demandés, la durée de recherche d'un nouvel emploi a reculé de 5,2 mois en 2015 à 4,3 mois l'année dernière. A l'inverse, les profils peu recherchés ont plus de mal à trouver un poste, la durée de recherche s'allongeant de 9,8 à 11,2 mois en 2016.

En 2016, les femmes ont par contre été plus nombreuses à avoir été touchées par un licenciement, leur part passant de 38% à 46%. "Cette évolution est d'autant plus étonnante qu'une grande partie de ces employées travaille à temps partiel et n'est pas la cible primaire des services de reclassement", qui consiste à trouver de nouvelle opportunités de carrière à un salarié sur le départ, a constaté le cabinet spécialisé.(awp)