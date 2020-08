Credit Suisse: le repositionnement doit encore porter ses fruits

mardi, 25.08.2020

L’affectation d’une partie des économies au renforcement de l’offre numérique justifie un redimensionnement, même s’il est trop tôt pour se prononcer sur son bien-fondé. L'édito de Piotr Kaczor.

Piotr Kaczor



C’est par sa division la plus rentable, la banque universelle suisse, que Credit Suisse a initié son programme de réduction des coûts. La fermeture d’une succursale sur quatre en Suisse (et même de six sur dix en Argovie, avec la disparition programmée de l’enseigne NAB) annoncée mardi doit...