Lafargeholcim résiste mieux que prévu au premier semestre

jeudi, 30.07.2020

LafargeHolcim résiste mieux que ce qui était prévu par les analystes au premier semestre 2020 et se dit confiant pour le second semestre.

"Le pic de la crise est derrière nous", commente Jan Jenisch, le directeur général.(Keystone)

Le cimentier mondial LafargeHolcim a réalisé un chiffre d'affaires de 10,7 milliards de francs, en baisse de 18,1% par comparaison avec la même période de l'année dernière, tandis que son produit d'exploitation (Ebit) récurrent a chuté de 22.0% à 1.2 milliard de francs.



Ces deux paramètres sont largement supérieurs aux prévisions des analystes qui tablaient respectivement sur 10.15 milliards et sur 984 millions de francs.



Le bénéfice net avant dépréciation et désinvestissements s'est contracté de 34.8% à 501 millions de francs dans la période sous revue.



Lafargeholcim a aussi réussi à réduire sa dette nette de 15,8% à 10,7 milliards francs, contre 12,7 milliards au 30 juin 2019.



Quant à la libre circulation des capitaux elle a atteint un record de 749 millions de francs au cours du semestre, en hausse de 198% par rapport à 252 millions de francs au premier semestre 2019.



"Le pic de la crise est derrière nous. Nous prévoyons un second semestre solide basé sur la pleine reprise de juin, la tendance de notre carnet de commandes et les prochains plans de relance de gouvernements", commente Jan Jenisch, le directeur général.(AWP)