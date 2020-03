Credit Suisse se cherche toujours activement un nouveau président

L'actuel président du conseil d'administration de Credit Suisse, Urs Rohner, a annoncé qu'il ne se représenterait pas au-delà de l'assemblée générale de 2021.

Le groupe bancaire Credit Suisse est toujours activement à la recherche du futur président de son conseil d'administration, après que l'actuel titulaire, Urs Rohner, a annoncé qu'il ne se représenterait pas au-delà de l'assemblée générale de 2021. Coronavirus oblige, la réélection de ce dernier pour son ultime mandat sera effectuée sous forme virtuelle.



Après 11 ans passés au sein du conseil d'administration et conformément à la limite statutaire de 12 ans, M. Rohner a fait part à ses pairs il y a quelque temps déjà que sa candidature à la prochaine assemblée générale agendée fin avril serait la dernière.



Les actionnaires du numéro deux bancaire helvétique se verront par ailleurs proposer l'élection au conseil d'administration de Richard Meddings, président de la banque britannique TSB, en qualité de membre non exécutif, alors que Alexander Gut ne sera pas candidat à sa réélection.



Dans un communiqué, Credit Suisse a indiqué mercredi que son assemblée générale se tiendra sous forme exclusivement électronique, en raison des mesures imposées par le Conseil fédéral pour endiguer la pandémie de coronavirus.



Les actionnaires seront notamment appelés à valider le versement d'un dividende de 0,2776 franc par action.



En revanche, le programme de rachat d'actions en cours - pour un montant de 1 milliard de francs au minimum, dont 325 millions déjà réalisés - pourrait voir sa voilure réduite. Le président de Credit Suisse a laissé entendre que la situation serait réévaluée dès que les perspectives de marché et les développements financiers et économiques offriront à nouveau

