WEF 2017: la réflexion sur le monde un peu éclipsée par l'actualité

samedi, 21.01.2017

L'actualité mondiale n'a cessé de hanter les coulisses et les tables rondes de 47e Forum économique de Davos.

Pour la première fois, un président chinois a participé au forum de Davos.

La mission affichée du WEF est de prendre de la hauteur, et pour ses participants de s'arrêter un moment dans un cocon de neige et de luxe discret pour réfléchir à l'avenir du monde. Mission impossible?

Tout a commencé mardi avec le long discours d'ouverture du président chinois Xi Jinping. Un discours historique à deux égards: première participation d'un président chinois dans l'histoire du WEF et un contenu qui a frappé les esprits. Le plaidoyer d'un président chinois communiste en faveur de la mondialisation économique et contre le protectionnisme, pour les observateurs, c'était un peu le monde à l'envers!

Cette ouverture sous le signe puissant de la Chine a ensuite laissé la place à une multitude d'autres événements, plus ou moins courus, écouté ou commentés. John Kerry, Joe Biden ou Theresa May ont "fait la une". Les conseillers fédéraux ont multiplié, comme de coutume, contacts, signatures et discussions.

Mais jour après jour, alors qu'un soleil étincelant s'installait pour de bon sur la station grisonne, les ombres menaçantes du Brexit, de Donald Trump, du populisme et du protectionnisme planaient sur les rencontres, discussions et conférences de presse. Un peu comme une bise froide qui s'infiltrait dans tous les interstices des couloirs feutrés du centre des congrès.

Prendre de la hauteur

Ces ombres omniprésentes ont-elles éclipsé le fil rouge que le fondateur du WEF Klaus Schwab avait placé au coeur de "son" forum, à savoir réfléchir à une gouvernance plus responsable et à l'écoute des préoccupations de tous?

Un nombre impressionnant d'événements se sont penchés avec sérieux sur des réflexions qui s'élèvent au-dessus de ces sujets ou affolements, qui tentent de porter le regard à plus long terme: réformer le capitalisme, repenser l'action humanitaire, protéger le climat ou les océans, sortir de la crise de confiance dans la politique.

D'autres ont réfléchi à comment réduire les inégalités sociales, comment rendre l'économie plus inclusive et atténuer les effets parfois ravageurs de la globalisation économique. Ces trois préoccupations étaient d'ailleurs sur presque toutes les lèvres, qu'elles soient politiques, patronales ou syndicales.

Pas seulement pour faire joli

Et ce n'étaient pas que des mots creux, des vaines intentions pour "faire joli". On a ainsi pu voir les patrons de Mastercard et Deutsche Post s'impliquer avec passion dans un débat humanitaire, apportant des propositions concrètes et innovantes à la clé.

Mais si l'intention est sincère, les débats sérieux, une impression persiste: trouver de vraies réponses aux questions socio-économiques et des pistes originales pour y parvenir est autrement plus difficile.

Pas sûr que l'on sache vraiment comment faire de l'économie durable et inclusive. Ou que ceux et celles qui sont aux commandes aient la volonté de le faire. Ou encore les avis divergent et ne sont pas près de se rejoindre.

Faire bouger de l'intérieur

Pendant ce temps, les gens d'affaires ont bien sûr fait des affaires, souvent à l'abri des regards. Les technologues de pointe ont montré les dernières innovations, les politiques et responsables d'organisations internationales ont discuté, les organisations humanitaires ont organisé des ateliers de sensibilisation.

Et c'est peut-être dans tout ce "bouillon" que la réflexion avance, même de manière infime. Le leader syndical international Philip Jennings, lui, a fait depuis longtemps le choix de mettre le pied dans la porte du WEF, un lieu où des avancées sont possibles ou se préparent, affirme-t-il. (awp)