L'action Swisscom, ignorée malgré une performance solide

jeudi, 30.04.2020

L'action Swisscom était en net repli en matinée. Le numéro un suisse des télécommunications a certes vu ses revenus poursuivre leur tassement, mais le bénéfice net a progressé, dépassant ainsi toutes les attentes.

L'action Swisscom était largement boudée par les investisseurs jeudi matin.

L'action Swisscom était largement boudée par les investisseurs jeudi matin, malgré une performance trimestrielle solide.Après une entame de séance en repli, l'action Swisscom creusait ses pertes, chutant de 2% à 508,60 francs vers 10h30 et figurant dans le groupe des principaux perdants de la matinée, derrière Swiss Life, Swiss Re, Novartis et SGS. Dans le même temps, l'indice des 20 valeurs vedettes fléchissait de 0,75%.



Le repli des ventes s'est révélé supérieur aux anticipations des analystes, parvenant cependant à dépasser de peu les prévisions les plus pessimistes. La contribution de la filiale italienne Fastweb, jugée convaincante, a permis de limiter le tassement, alors que les recettes engrangées en Suisse auprès des clients privés et commerciaux ont déçu les experts.



En matière d'Ebitda, la performance des affaires avec les clients privés suisses et, en particulier, les entreprises s'est inscrite bien en deçà des estimations des analystes. La contribution de Fastweb est cependant conforme aux attentes. Les analystes en concluent que Swisscom ressent de plus en plus les effets de la concurrence sur son marché intérieur.Le numéro un suisse des télécommunications s'en tient aux objectifs annuels qu'il a présentés en février.



Andreas Müller, analyste de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), souligne en particulier la bonne maîtrise des coûts. Il est également visiblement satisfait de la croissance solide et continue de Fastweb. La confirmation des prévisions pour l'ensemble de l'année n'apporte aucune surprise. Le titre demeure attrayant dans l'environnement économique actuel et la ZKB continue de recommander sa surpondération.



La banque Vontobel voit elle aussi d'un bon œil le maintien des perspectives, les conséquences de la pandémie du nouveau coronavirus ne devant pas influencer fortement la performance financière de Swisscom. L'établissement recommande de conserver le titre avec un objectif de cours fixé à 510 francs.



Dans son commentaire, Deutsche Bank juge la valorisation du titre Swisscom élevée, laquelle reste justifiée par rapport à celle des concurrents. Toutefois, les experts de la première banque allemande note que la vague de ventes offre actuellement des meilleures perspectives au regard des risques dans le secteur des télécommunications. (AWP)



