Takata perd encore 6% à la clôture, mais limite la casse

mardi, 24.01.2017

L'action de l'équipementier automobile japonais Takata, que la presse présente comme étant au bord du dépôt de bilan à la demande de potentiels repreneurs, a encore chuté de 6% mardi à la Bourse de Tokyo.

Le titre a fini sur un recul de 5,99% à 439 yens, portant à 58,6% ses pertes depuis la clôture du 13 janvier. Mais après trois dégringolades d'affilée, les investisseurs redoutaient un plongeon bien plus dramatique.

L'action de l'équipementier automobile japonais Takata, que la presse présente comme étant au bord du dépôt de bilan à la demande de potentiels repreneurs, a encore chuté de 6% mardi à la Bourse de Tokyo.



Le titre a fini sur un recul de 5,99% à 439 yens, portant à 58,6% ses pertes depuis la clôture du 13 janvier. Mais après trois dégringolades d'affilée, les investisseurs redoutaient un plongeon bien plus dramatique.



Ils craignaient que l'action ne tombe une nouvelle fois à son plus bas autorisé ce jour (307 yens, ce qui aurait représenté une baisse de 34%).



Selon plusieurs médias, les deux candidats prêts à voler au secours de Takata, empêtré dans un scandale d'airbags viciés, ne veulent pas assumer le passif et souhaitent effacer les charges insurmontables par un dépôt de bilan suivi d'un processus de redressement judiciaire.



Ne restent plus en lice pour sauver Takata que le suédois Autoliv d'un côté et de l'autre un consortium mené par l'américain Key Safety Systems (propriété d'un groupe chinois), accompagné du fonds Bain Capital et de la firme japonaise Daicel. - (awp)