APG SGA a dû adopter un rythme de consolidation

mercredi, 18.12.2019

L’action APG SGA a connu sa deuxième année consécutive de baisse. Reflétant une intensification de la concurrence et une trop forte hausse antérieure.

Philippe Rey



APG SGA. Un portefeuille d'offres analogiques et numériques intégral et incluant tous les espaces de communication dans toutes les régions, dont de montage.

Leader du marché suisse de la publicité extérieure (out of home), APG SGA a connu en 2019 un nouveau recul (plus de 13%) au plan boursier, à contre-courant du marché suisse des actions qui affiche une hausse exceptionnelle (+30% pour l'indice SPI!) que personne n’avait prédite. Le chef de file...