Galenica acquiert le grossiste en propharmacie Pharmapool

mercredi, 11.01.2017

Galenica acquiert le grossiste en propharmacie Pharmapool pour 27,9 millions de francs. La transaction a été exécutée début janvier par le biais de Galexis, le grossiste de Galenica, a indiqué le groupe pharmaceutique mercredi.



L'acquisition permet à Galenica de renforcer son activité logistique et de compléter le portefeuille du grossiste Galexis. D'importantes synergies sont prévues.



Pharmapool continuera de proposer ses services sur le marché de la propharmacie sous son nom actuel et sera intégrée à la division Services de Galenica Santé. La propharmacie fait référence à la vente de médicaments par les médecins. La société fournit ainsi aux cabinets médicaux des médicaments, du matériel médical, des articles de laboratoire et des équipements.



La Commission de la concurrence (Comco) a approuvé la transaction fin décembre 2016.



Basée à Widnau, Pharmapool emploie actuellement une centaine de collaborateurs et réalise un volume de ventes de plus de 100 mio CHF. - (awp)