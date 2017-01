Accu trouve un acquéreur pour Nexis Fibers, prix de vente à 300.000 francs

L'acquisition de Nexis Fibers met fin au conflit juridique en cours entre OC Industrial, Accu Holding et Ivo Bezloja au sujet de la contestation de la vente de la filiale.

Le prix de vente s'élève à 300.000 francs.

Accu Holding a trouvé un acquéreur pour sa filiale Nexis Fibers, qui fait face à une profonde crise de liquidités, en la personne d'Ivo Bezloja. Ce dernier est un ancien partenaire commercial de Marco Marchetti, actionnaire majoritaire d'Accu. Le prix de vente s'élève à 300.000 francs, a indiqué la société lucernoise lundi.



M. Bezloja s'est engagé à fournir les liquidités nécessaires à Nexis Fibers pour lui empêcher la faillite. En Slovaquie, une nouvelle disposition est entrée en vigueur au début de l'année, interdisant un assainissement avec abandon partiel définitif de créances, rendant la vente du groupe Nexis plus difficile.



En raison de ces nouvelles dispositions, les dettes du groupe Nexis dépassent la valeur d'entreprise. Le prix d'acquisition a été fixé à 300.000 francs et est assorti d'une clause d'amélioration au cas où l'entreprise est liquidée prochainement ou vendue avec un bénéfice.



