Donald Trump gagne la première manche

mercredi, 22.01.2020

L’accord partiel sino-américain met momentanément fin à la hausse des droits de douane entre les deux pays.

Mathilde Lemoine*



Près de deux ans après le lancement des hostilités par Donald Trump vis-à-vis de la Chine, un accord a été signé entre les deux géants le 15 janvier 2020.

Le premier ministre chinois s’est notamment engagée à accroître ses achats de produits agricoles et de biens américains, à mieux protéger la propriété intellectuelle et à ouvrir son marché aux services financiers américains.

Si cet accord met fin à l’escalade des tensions entre les deux pays, ce «deal» ne va malheureusement pas suffire à inverser la tendance au ralentissement du commerce mondial.

D’une part, encore 69% des importations américaines venant de Chine et 58% des importations chinoises provenant des États-Unis subissent un relèvement des droits de douane selon nos calculs.

D’autre part, il est peu probable que cet accord soit complété par un deuxième puisque les Américains en attendent une réduction des subventions aux entreprises d’État et un moindre contrôle de l’économie constitutifs de la politique de Xi Jinping.

Enfin, cette signature risque de renforcer les velléités de hausses des droits de douane de Donald Trump vis-à-vis des Européens et de la Suisse. Il a déjà obtenu des concessions des Japonais en ce qui concerne les échanges d’automobile; les Européens restent les prochains sur la liste.

De plus, lors de la remise de son rapport semestriel sur les pratiques de change des partenaires commerciaux des États-Unis le 13 janvier dernier, le Trésor américain a réintégré la Suisse comme un pays à surveiller attentivement, car il «profiterait» des États-Unis. Si cela devenait avéré pour les américains, les entreprises pharmaceutiques suisses pourraient voir leurs ventes aux États-Unis surtaxées.

L’accord partiel sino-américain n’est pas pour solde de tout compte. S’il met momentanément fin à la hausse des droits de douane entre les deux pays, il incite le président américain à continuer sur cette voie avec ses autres partenaires commerciaux ayant un excédent commercial avec les États-Unis comme l’Allemagne et la Suisse. En conséquence, la croissance mondiale va encore souffrir de l’incertitude engendrée par la politique américaine.

Le président Xi Jinping a envoyé son Premier ministre pour signer l’accord partiel afin de signifier qu’il n’y accordait que peu d’attention, mais ce paraphe montre l’importance pour les Chinois de mettre fin à l’escalade des tensions. D. Trump a finalement été pris au sérieux.

* Group Chief Economist, Edmond de Rothschild