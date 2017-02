Vontobel conclut une alliance stratégique avec Bank of Singapore

lundi, 06.02.2017

L'accord autorise notamment aux clients de Bank of Singapore à bénéficier des produits financiers et des services de la banque suisse.

Vontobel a annoncé lundi une alliance stratégique avec Bank of Singapore permettant aux clients de cette dernière de déposer en Suisse leurs avoirs auprès de l'établissement zurichois. L'accord les autorise également à bénéficier des produits financiers et des services de la banque helvétique.

"Cet accord nous permet de mieux servir nos clients asiatiques, qui sont de plus en plus intéressés à non seulement placer leurs avoirs dans nos succursales de Singapour et Hongkong, mais également aussi en Suisse", a indiqué Olivier Denis, directeur Global Market de Bank of Singapore, cité dans un communiqué.

Brian Fischer, directeur des actifs externes de Vontobel, a qualifié l'alliance de "nouvelle étape importante dans le renforcement de notre activité internationale", notamment en Asie où la demande en diversification internationale de la fortune est importante.(awp)