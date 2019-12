Alain Guntern et ses pharmacies à Brigue remportent le Prix Sommet 2019

vendredi, 22.11.2019

La victoire du Prix Sommet 2019 revient à Alain Guntern et ses pharmacies à Brigue, pour ses efforts déployés afin de surmonter la disruption du secteur.

Le vainqueur, Alain Guntern, avec le directeur régional d'UBS Valais, Iwan Willisch. (Sacha Bittel – Le Nouvelliste).

Pendant une année, trois candidats – une pharmacie, une agence de voyages et une librairie – ont travaillé avec un coach pour préparer leur entreprise à surmonter la disruption qui touche leur secteur. Les résultats de ces efforts ont été présentés aux quelque mille participants à la soirée du Prix Sommet, organisée par UBS.

Sur la base des objectifs atteints et des perspectives esquissées, le public a attribué le Prix Sommet de cette édition à Alain Guntern et ses pharmacies à Brigue.

«Nous sommes très heureux de voir comment ces trois entreprises, bien conseillées, avec aussi le soutien de nos spécialistes, ont pu trouver des solutions par rapport aux défis massifs que pose la disruption», a souligné Iwan Willisch, directeur régional d’UBS Valais.

Pour mémoire, les trois challengers de cette édition 2019 étaient les suivants:

Les pharmacies Dr. Guntern et City à Brigue – Dr Alain Guntern

Le défi: la réglementation qui encadre le monde des pharmacies fait l’objet de nombreuses discussions, notamment au plan politique. A l’avenir, certains médicaments pourront probablement être vendus sans conseil. D’autres sont vendus sur Internet ou en grande surface. En même temps, les pharmaciens pourraient obtenir de nouvelles compétences pour décharger les médecins de certaines tâches (vaccinations, p. ex.).

L’agence de voyage Discovery à Conthey – Dominique Evéquoz

Le défi: Près de trois quarts des voyageurs commandent désormais leurs vacances sur Internet. La concurrence des plates-formes en ligne et celles de nouveaux canaux de vente ou de commercialisation tels qu’Airbnb force la branche des agences de voyage à complètement repenser sa communication et son modèle d’affaires et à offrir de nouveaux services afin de pouvoir subsister sur un marché devenu extrêmement concurrentiel.

La librairie du Baobab à Martigny – Yasmina Giaquinto-Carron

Le défi: Les ventes en ligne ont bouleversé de fond en comble le commerce de détail. Désormais, l’intelligence artificielle a pris une importance accrue et permet de travailler sur des données qui arrivent à anticiper les besoins des clients. Le monde du livre est lui aussi lourdement touché et il doit développer des stratégies pour survivre dans cet environnement où tout le monde ne joue plus avec les mêmes frais et contraintes.

L’édition 2020 mettra en lice des entreprises qui entendent réduire leur empreinte climatique.