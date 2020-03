Les grands groupes se mobilisent pour venir en aide aux PME

jeudi, 26.03.2020

La Vaudoise et le Groupe Mutuel s'associent à Qoqa.ch et lancent une plateforme pour soutenir les commerçants locaux. De son côté, le TCS met gratuitement les Carvelo2go à disposition des associations, entreprises ou privés.

Le TCS met gratuitement les Carvelo2go à disposition des associations, entreprises ou privés qui soutiennent bénévolement des personnes vulnérables.

La Vaudoise et le Groupe Mutuel apportent leur soutien à l'économie locale en cette période de coronavirus. Les deux assureurs se sont associés au spécialiste de la vente en ligne QoQa pour proposer des bons majorés chez des commerçants.



En vente sur la nouvelle plate-forme DirecQt, ces bons sont majorés de 30% (10% pour le client, 20% pour le commerçant), expliquent jeudi la Vaudoise et le Groupe Mutuel. Ils donnent l'exemple d'un bon acheté 90 francs chez un boulanger: le client bénéfice en réalité d'un bon de 100 francs et le boulanger touche 120 francs.

La participation financière de la Vaudoise et du Groupe Mutuel s'élève à deux millions de francs répartis à part égale entre les deux sociétés.

"L'économie suisse doit se serrer les coudes et faire preuve de solidarité. Cette démarche, en collaboration avec QoQa, permet d'aider concrètement les commerçants", commente le patron du Groupe Mutuel, Thomas Boyer, cité dans le communiqué.



Le Groupe Mutuel annonce également qu'il a effectué, au travers de sa Fondation, un don d'un million de francs en faveur de la Chaîne du Bonheur.

Des Carvelo2go pour les bénévoles

De son côté, le TCS met gratuitement les Carvelo2go à disposition des associations, entreprises ou privés qui soutiennent bénévolement des personnes vulnérables, en isolement ou en quarantaine à cause du COVID-19. Au total, plus de 300 vélos de transport sont exploités par l'Académie de la mobilité du TCS dans 70 villes suisses.

AiM propose gratuitement son équipe de support

Dans le volet informatique, l'entreprise AiM a choisi de mettre à disposition des PME romandes, dans la mesure de ses disponibilités, son équipe de support gratuitement. "Accès VPN, stockage Cloud, messagerie collaborative, problème technique, besoin matériel ou formation à distance, les équipes AiM, parmi lesquels un Microsoft MVP, feront leur maximum pour apporter une solution rapidement et gratuitement", a commenté le CEO Thierry Papilloud.