Vaudoise Assurances adhère à l'initiative digitalswitzerland

mercredi, 19.07.2017

La Vaudoise est l'une des premières entreprises privées romandes à rejoindre l'initiative digitalswitzerland.

La Vaudoise compte parmi les premières entités romandes à prendre part à cette initiative. (Keystone)

En rejoignant l'initiative digitalswitzerland, la Vaudoise Assurances souhaite montrer sa volonté d'être partie prenante dans l'accompagnement de la transformation numérique en Suisse.

Par cette adhésion, la Vaudoise "entend notamment participer de manière active à l'accompagnement de la transformation digitale afin que la quatrième révolution industrielle actuellement en marche soit menée le plus harmonieusement possible au sein de l'ensemble du tissu économique suisse et de la population en général en plaçant l'humain au centre des préoccupations."

Lancée en 2015, digitalswitzerland est une initiative commune de l’économie privée, du secteur public et des hautes écoles. Elle a pour ambition de faire de la Suisse un centre de compétence de premier ordre dans l’innovation et la transformation numérique au niveau international.

Digitalswitzerland s’engage sur plusieurs axes tels que l’éducation et la formation, le développement des start-ups et les conditions cadres réglementaires et politiques. L’association compte plus de 75 membres dans l’ensemble de la Suisse, pour l'heure encore essentiellement en Suisse alémanique.