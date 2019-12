DKSH est presque revenu à la case boursière de départ

mercredi, 11.12.2019

La valorisation de DKSH par le marché s’élève à 3,2 milliards de francs. Elle semble ainsi raisonnable sans être une aubaine fantastique.

Philippe Rey



Stefan Butz. Le CEO du groupe DKSH incarne une gouvernance d'entreprise renouvelée pour assurer une nouvelle phase de croissance rentable.

DKSH fait partie de la minorité de sociétés qui ont reculé cette année au plan boursier sur SIX Swiss Exchange. L’action du leader des services aux entreprises pour leur implantation et leur expansion sur les marchés d’Asie du Sud-Est a baissé de plus de 27% depuis la fin de 2018. Ce titre se...