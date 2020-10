La crise sanitaire accélère le virage ESG des assureurs

vendredi, 30.10.2020

La transformation des sociétés d'assurance, notamment la tendance vers davantage d’investissements durables (ESG), est accentuée par la pandémie de Covid-19, en Suisse romande en particulier, selon la dernière étude de BlackRock sur le secteur.

Philippe Rey



Exemple récent en Suisse romande, l'assureur Vaudoise est devenu actionnaire de Cargo sous terrain mercredi. Ce projet de transport sous-terrain de marchandise a en particulier pour but d'alléger le réseau routier et de réduire les émissions de CO2.

La pandémie de Covid-19 accentue les mutations structurelles de l’industrie de l’assurance, qui aspire toujours plus au développement durable. La résilience des portefeuilles, un modèle économique plus efficace et la transformation numérique, notamment sur le plan de la distribution, constituent...