Energie: des tarifications différenciées pour les trains de marchandises

mercredi, 02.08.2017

La tarification forfaitaire unique pour les trains de marchandises est jugée discriminatoire pour certaines catégories par la Commission d'arbitrage.

Les trains de marchandises bénéficieront dès 2019 d'une tarification de la consommation d'énergie différenciée.

Les trains de marchandises bénéficieront dès 2019 d'une tarification de la consommation d'énergie différenciée. D'après la Commission d'arbitrage dans le domaine des chemins de fer, la tarification forfaitaire unique actuellement appliquée est discriminatoire pour certaines catégories.

Cette commission ordonne aux gestionnaires de l'infrastructure d'introduire dans le catalogue des prestations 2019 une nouvelle valeur de consommation relative pour la catégorie "train de marchandises direct". Celle-ci comprend notamment les trains de marchandises du trafic combiné, les trains de marchandises directs et les trains de marchandises régionaux.

Selon des études, les trains de marchandises lourds et parcourant de grandes distances ne consomment pas autant d'énergie que des trains plus légers, faisant des courts trajets. Et les déplacements sur la ligne de montagne du Gothard nécessitent également davantage d'énergie que ceux en plaine.

La division infrastructure des CFF présentera d'ici au 1er septembre une proposition "en vue d'appliquer une valeur de consommation relative différenciée" qui ne désavantage pas les trains de marchandises directs.