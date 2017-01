La Suisse reste le pays le plus cher

dimanche, 29.01.2017

La Suisse reste le pays le plus cher d'Europe dans les domaines de la nourriture et des boissons. Seule la Norvège soutient véritablement la comparaison. Les différences de prix entre pays sont énormes.

Les prix en Suisse apparaissent 72% plus élevés que la moyenne des pays de l'Union européenne (UE).

Sur la base de 2015, les prix en Suisse apparaissent 72% plus élevés que la moyenne des pays de l'Union européenne (UE), prix corrigés des pouvoirs d'achat. Les Norvégiens affichent des tarifs 60% plus chers, alors que les Danois, autre pays scandinave, présentent un dépassement de 45%.

Les chiffres émanent d'une comparaison statistique publiée par Eurostat. En considérant les groupes de produits, seuls les Norvégiens doivent payer davantage que les Suisses pour payer leurs boissons et leurs cigarettes.



Dans le domaine des denrées alimentaires uniquement, la Suisse occupe la tête du classement pour tous les produits évalués dans l'étude, la viande par exemple y étant deux fois et demi plus chère que dans l'UE en moyenne.



En comparaison des pays voisins, les prix en Suisse ressortent moins spectaculairement plus élevés. Les Helvètes déboursent en effet 3% de plus que les Allemands ainsi que 9% de plus que les Français et les Italiens.



Pour trouver les produits alimentaires les plus avantageux, il faut aller dans les pays d'Europe centrale et de l'Est et dans les Balkans. En Pologne, en Roumanie, en Albanie et en Bulgarie, par exemple, les prix sont en moyenne entre 60 et 70% plus bas qu'en moyenne européenne. (awp)