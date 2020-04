La Chine livrera plus vite du matériel contre l'épidémie à la Suisse

mercredi, 08.04.2020

La Suisse recevra dès à présent "plus rapidement et de manière plus fiable du matériel" de Chine pour lutter contre le Covid-19, a déclaré Ignazio Cassis.

Des solutions pragmatiques seront cherchées pour le matériel contre le coronavirus.(Keystone)

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis a fait part mardi soir sur Twitter que la Suisse recevra dès à présent plus rapidement du matériel contre le coronavirus après une conversation téléphonique avec son homologue Wang Yi.



Le ministre chinois a déclaré au cours de cette conversation d'environ 50 minutes que des solutions pragmatiques seraient cherchées pour les vols de fret et que cela faciliterait l'exécution des vols, communique le Département fédéral des affaires étrangères. La solidarité et l'action commune entre les Etats sont nécessaires pour lutter contre la pandémie, estiment les deux interlocuteurs.



Lors de la conversation téléphonique, Wang Yi a transmis ses voeux au canton du Tessin. Il a encore exprimé sa satisfaction quant au succès du don de matériel de protection médicale.(awp)

>>>Lire également notre dossier Coronavirus