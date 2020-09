Coronavirus: 10.817 tests, 315 cas, 18 hospitalisations et un décès

mardi, 15.09.2020

La Suisse recense 315 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures. Elle se rapproche désormais des critères qu'elle s'est elle-même imposés pour les pays à risque.

La Suisse avait franchi vendredi la barre des 500 cas en un jour pour la première fois depuis avril, avec 528 cas. Aujourd'hui, elle en recense 315. (Keystone)



La Suisse enregistre mardi 315 nouveaux cas de contamination au Covid-19 en 24 heures, selon l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). De plus, 18 personnes ont été hospitalisées et une personne est décédée.



La Suisse avait franchi vendredi la barre des 500 cas en un jour pour la première fois depuis avril, avec 528 cas. Samedi, ce chiffre s'élevait à 465 et dimanche à 475. Lundi, seulement 257 nouveaux cas ont été recensés, mais moins de tests avaient été effectués.



Durant les dernières 24 heures, 10.817 tests ont été effectués, indique l'OFSP. Le taux de positivité s'élève mardi à 2,9%; il était lundi de 4,04%.



Depuis le début de la pandémie, le total des décès s'élève à 1748 et le nombre de personnes hospitalisées atteint 4691. Au total, 47.751 cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés en laboratoire sur 1.203.997 tests effectués en Suisse et au Liechtenstein.



Le pays dénombre 1926 personnes en isolement, et 5491 individus faisant partie de leurs contacts ont été mis en quarantaine. S'y ajoutent 5353 autres personnes revenant de voyage d'un pays à risque et qui ont dû aussi passer par la case de la quarantaine.

La Suisse proche du seuil critique

La Suisse se rapproche désormais des critères qu'elle s'est elle-même imposés pour les pays à risque avec des obligations de quarantaine à l'entrée : 60 nouvelles infections pour 100.000 habitants au cours des 14 derniers jours. Selon un calcul de l’ATS, basé sur les chiffres de l'Office fédéral de la statistique sur la population suisse totale et de l'OFSP sur les nouvelles infections au coronavirus, ce chiffre s'élevait à 59,25 lundi, soit juste en-dessous de la limite des 60 cas.

