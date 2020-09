Coronavirus: 13.993 tests, 488 cas, 15 hospitalisations, 3 décès

vendredi, 18.09.2020

La Suisse recense 288 nouveaux cas de coronavirus depuis hier, ce qui porte le nombre de cas confirmés en laboratoire, depuis le début de la pandémie, à 49.283. Le taux de positivité s'élève vendredi à 3,48%.

Les mesures de protection comme garder ses distances et se laver les mains restent en vigueur et le port du masque est obligatoire dans certains lieux, comme les transports en commun. La prise de température est parfois de mise pour accéder à des lieux publics. (Keystone)

La Suisse enregistre vendredi 488 nouveaux cas de contamination au Covid-19 en 24 heures, selon l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Quinze malades ont été hospitalisés et trois personnes sont décédées. La Suisse est de nouveau passée en dessous de la barre des 500 cas. L'OFSP dénombrait 530 nouveaux cas jeudi et 514 mercredi.



Durant les dernières 24 heures, les résultats de 13.993 tests conventionnels ont été transmis, indique l'OFSP. Le taux de positivité s'élève vendredi à 3,48%, il était jeudi de 3,36%.



Depuis le début de la pandémie, le total des décès s'élève à 1765 et le nombre de personnes hospitalisées atteint 4742. Au total, 49.283 cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés en laboratoire sur 1.251.614 tests effectués en Suisse et au Liechtenstein.



La Suisse dénombre 2048 personnes en isolement, et 5598 individus faisant partie de leurs contacts ont été mis en quarantaine. S'y ajoutent 7571 autres personnes revenant de voyage d'un pays à risque et qui ont dû aussi passer par la case de la quarantaine.



Selon des données de l'OFSP vendredi, la Suisse recense sur les deux dernières semaines 63 nouvelles infections pour 100.000 habitants. Cela fait de la Suisse un pays à haut risque d'infection selon ses propres critères. (ATS)



