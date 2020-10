Berne et Zoug imposent à leur tour le port de masque

mercredi, 07.10.2020

La Suisse franchit à nouveau la barre des 1000 cas de contamination au coronavirus. Face à la recrudescence de la pandémie, Berne et Zoug imposent à leur tour le port du masque dans les commerces.

Afin de freiner la propagation du Covid-19, le canton de Berne a à son tour décidé mercredi d'imposer le port du masque dans les magasins. (Keystone)

La Suisse enregistre mercredi 1077 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures, un chiffre qui n'avait plus été atteint depuis fin mars début avril. Face à la recrudescence de la pandémie, Berne et Zoug imposent à leur tour le port du masque dans les commerces.

Le nombre de nouveaux cas n'avait plus dépassé la barre des 1000 depuis le 1er avril. Deux décès supplémentaires sont par ailleurs à déplorer, annonce l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Ce dernier recense aussi dix hospitalisations de plus.

Depuis mardi, 15'122 tests ont été enregistrés. Le taux de positivité s'élève mercredi à 7,12%. La veille, il était de 9,69%, le taux le plus haut depuis la recrudescence de l'épidémie cet été. Le week-end dernier et lundi, il était de 6,01%, vendredi de 4,83%, et jeudi de 4,44%.

Sur les deux dernières semaines, la Suisse compte 6359 nouvelles infections, ce qui correspond à un taux de 74,1 cas pour 100'000 habitants. La barre des 60 nouvelles infections pour 100'000 habitants est le seuil fixé par la Suisse qui justifie une quarantaine pour les personnes arrivant de tels pays.

Berne impose le port du masque

Afin de freiner la propagation du Covid-19, le canton de Berne a à son tour décidé mercredi d'imposer le port du masque dans les magasins, les centres commerciaux, les offices de poste, les musées, les théâtres, les bibliothèques, les bâtiments administratifs, les lieux de culte, les cinémas et les gares, y compris les quais et les passages souterrains. La mesure entre en vigueur lundi.

Dans les bars, les discothèques, les restaurants et les clubs de loisirs, les clients pourront enlever leur masque pour autant qu'ils restent attablés. Le gouvernement a aussi décidé que les bars, les clubs de loisirs, les discothèques et les salles de danse ne pourront pas accueillir plus de 300 personnes à la fois.

Berne devient le 11e canton de Suisse à introduire l'obligation de porter le masque dans les commerces. Mercredi matin, Zoug décidait de la même mesure, rejoignant les six cantons romands ainsi que Zurich, Bâle-Ville et Soleure. Le canton du Jura avait été le premier à introduire cette obligation.

Le Jura constate une aggravation

Le Jura constate également une détérioration de la situation sanitaire et craint que le virus ne circule de manière importante sur le territoire cantonal. Les démarches de traçage n'ont pas permis d'opérer des liens entre les nouvelles contaminations, ont indiqué les autorités cantonales.

Durant la semaine dernière, 24 nouveaux cas ont été enregistrés alors qu'au cours des deux derniers jours, ce sont 31 nouvelles contaminations qui ont été comptabilisées. Dans l'immédiat, le Gouvernement jurassien a décidé de renforcer les équipes de traçage afin de garder la situation sous contrôle.

Le canton de Vaud a pour sa part décidé de se doter d'un Conseil scientifique pour l'appuyer dans sa lutte contre le coronavirus. Ce dispositif inclut l'Office du médecin cantonal et divers experts, sous la présidence du professeur Jacques Cornuz.

Situation "instable", selon les cantons

Face à l'instabilité" de la situation sanitaire, la Conférence suisse des directeurs cantonaux de la santé (CDS) recommande aux cantons de prendre d'autres mesures, en fonction de chiffres clés pertinents, comme le nombre d'infections pour 100'000 habitants au cours de 14 derniers jours.

Le Conseil fédéral a été informé de la situation lors de sa séance de mercredi, a annoncé son porte-parole André Simonazzi. Depuis le mois de juin, la responsabilité des mesures est en main des cantons. L'OFSP a précisé être en contact étroit avec eux et que ceux-ci prendront les mesures nécessaires.

Près de 58'000 cas au total

Depuis le début de la pandémie, le total des décès s'élève à 1789 et le nombre de personnes hospitalisées atteint 4951. Au total, 57'709 cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés en laboratoire sur plus de 1,4 million de tests effectués en Suisse et au Liechtenstein.

La Suisse dénombre par ailleurs 3662 personnes en isolement et 9194 individus faisant partie de leurs contacts ont été mis en quarantaine. S'y ajoutent 18'391 autres personnes revenant de voyage d'un pays à risque et qui ont dû aussi passer par la case de la quarantaine. (awp)

