Pour l’OFEN, la Suisse est capable d’atteindre la neutralité climatique d'ici 2050

jeudi, 26.11.2020

La Suisse peut atteindre l’objectif d’une neutralité climatique d'ici 2050 si elle adapte son approvisionnement énergétique de façon adéquate. L’OFEN en a présenté les scénarios, ce jeudi.

L'OFEN juge que, concernant sa stratégie énergétique, la Suisse est "sur la bonne voie à court terme" mais qu'elle a "des défis à long terme" à relever. (Keystone)

Une Suisse neutre climatiquement d’ici 2050: c’est possible et le pays est en mesure d'adapter son approvisionnement énergétique pour atteindre cet objectif, selon l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). L’organisme a présenté plusieurs scénarios dans ses Perspectives énergétiques 2050+, ce jeudi. Ils misent sur un essor de la production d'énergie renouvelable indigène et l'efficacité énergétique.



L’OFEN souhaite que l'approvisionnement en énergie soit sûr, propre, abordable. Il devra principalement reposer sur une production indigène. Les énergies fossiles disparaîtront dans une large mesure, remplacées par l'électricité ainsi que par des agents énergétiques basés sur l'électricité, tels que l'hydrogène.

Outre le scenario central, intitulé "Variante de base ZÉRO" et qui prévoit la réalisation de l'objectif de zéro émission nette d'ici à 2050, trois autres variantes ont également été étudiées. Elles portent notamment sur une généralisation plus ou moins marquée de l'électricité ou des combustibles et carburants biogènes ou de synthèse.



Le principal constat global de l'OFEN est que l'objectif climatique de zéro émission nette aussi bien que les objectifs de la stratégie énergétique pourront être réalisés avec les technologies actuellement disponibles ou en développement. (ATS)