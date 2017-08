Doris Leuthard appelle à discuter objectivement de l'Europe

mardi, 01.08.2017

La Suisse et l'Europe. La présidente de la confédération Doris Leuthard a appelé lundi soir à discuter de la question européenne avec objectivité et lucidité, lors de son discours du 1er août à Lucerne.

Doris Leuthard à Kapellbrücke. (Keystone)

La fête nationale s'est déroulée pour la première fois dans la ville du Kapellbrücke un 31 juillet.

Lorsque la présidente de la confédération Doris Leuthard est sortie du bateau à Lucerne, une odeur festive de saucisses grillées et de fromage fondu régnait dans l'air. "Vous êtes la Suisse. Vous avez transformé, vous et de nombreuses générations précédentes, ce bout de pays situé sur une grande planète en un petit paradis", a-t-elle déclaré en introduction devant quelque 500 personnes qui l'attendaient sur les rives du lac des Quatre-Cantons.

En arrivant sur l'Europaplatz, lieu de son discours, la ministre de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication a notamment évoqué la question européenne. "Si l'Europe se réoriente, nous pouvons aussi jouer intelligemment nos atouts", a-t-elle déclaré. Mais cette question doit être discutée avec objectivité et lucidité.

"Personne ne veut brader la Suisse à l'Europe, comme certains le prétendent encore et toujours. Le Conseil fédéral encore moins", a souligné Doris Leuthard. Aucun Etat européen ne peut aujourd'hui protéger seul son territoire et son peuple, tout comme la Suisse ne peut, en regard de l'interdépendance économique et de nombreuses grosses entreprises gérer de manière entièrement autonome sa politique économique.

L'Etat est plus que jamais appelé à cultiver ses valeurs, soigner sa patrie et encourager l'intégration, a-t-elle aussi énuméré lors de son premier discours de fête nationale. Mardi, la présidente de la Confédération sera à Lugano (TI). (awp)