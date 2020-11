Coronavirus: 58.427 tests, 9751 contaminations, 410 hospitalisations, 213 décès

lundi, 23.11.2020

Centre de dépistage du coronavirus à Zurich. (Keystone)

La Suisse et le Liechtenstein ont enregistré 9'751 nouveaux cas de coronavirus en 72 heures, selon les données publiées lundi par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

La moyenne sur sept jours des contaminations confirmées s'élève ainsi à 4'340 cas, contre 4'781 vendredi et 5'822 il y a une semaine. Le nombre de nouvelles hospitalisations a atteint 410 et celui des décès 213.



actuel vendredi une semaine

nouvelles contaminations 9'751* 4'946 12'839*

- moyenne sur sept jours 4'340 4'781 5'822

nombre de tests recensés 58'427* 25'786 59'784*

- moyenne sur sept jours 22'988 23'182 25'669

taux de positivité (%) 16,7 19,2 21,5

- moyenne sur sept jours 18,9 20,6 22,7

nouvelles hospitalisations 410* 252 483*

- moyenne sur sept jours 206 217 225

nouveaux décès 213* 111 198*

- moyenne sur sept jours 90 88 83



Les statistiques publiées par AWP reposent sur les données quotidiennes diffusées par l'OFSP sur les nouvelles contaminations et tests. Ces derniers comprennent également les contaminations annoncées avec retard. Les moyennes sur sept jours reposent sur la date de l'annonce et non la date effective de la contamination. *Les données publiées lundi divergent des autres jours, car elles comprennent les annonces sur plusieurs jours. (awp)