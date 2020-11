Coronavirus: 88.863 tests, 21.926 cas, 497 hospitalisation et 93 décès durant les dernières 72 heures

lundi, 02.11.2020

La Suisse compte, lundi matin, 21.926 cas supplémentaires de coronavirus par rapport à vendredi matin. Un peu moins d’un quart des tests réalisés étaient positifs.

Un prélèvement nasal dans le centre de test Covid-19 de l'Hôpital cantonal de Winterthur (KSW). (Keystone)

Alors que le Portugal est sur le point de décréter l'état d'urgence sanitaire pour se donner les coudées franches et pouvoir prendre des mesures plus restrictives afin d'endiguer la propagation du nouveau coronavirus, le coronavirus a continué de se propager en Suisse.



Notre pays et son voisin liechtensteinois ont enregistré 21.926 nouvelles infections pendant le week-end, soit durant les dernières 72 dernières heures. Selon les données de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), ces nouveaux cas ont été répertoriés sur un total de 88.863 tests, affichant un taux de positivité de 24,67%. Le nombre de nouvelles hospitalisations a atteint 497 et celui des décès 93.

Pour rappel, Genève a déclaré ce dimanche l'état de nécessité et mis en place des mesures plus strictes qui s'apparentent à un semi-confinement. Elles seront appliquées dès ce lundi soir. Le canton de Vaud se penche, ce jour, sur l’ajustement des mesures en vigueur. Une annonce est attendue dans les heures à venir.



Sur les quatorze derniers jours, le nombre total d'infections est de 91.687. Sur les deux dernières semaines, le pays compte ainsi 1060,7 nouvelles infections pour 100.000 habitants.



Depuis le début de la pandémie, 176.177 cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés en laboratoire sur un total de 2.022.249 tests effectués en Suisse et au Liechtenstein. Le total des décès s'élève à 2130 et le nombre de personnes hospitalisées atteint 7476.



Le pays dénombre par ailleurs 39.883 personnes en isolement et 31.903 individus faisant partie de leurs contacts ont été mis en quarantaine. S'y ajoutent 10.884 autres personnes revenant de voyage d'un pays à risque et qui ont dû aussi passer par la case de la quarantaine.(ATS)