Hausse du nombre de travailleurs de 1,3%

jeudi, 17.08.2017

La Suisse compte 5,02 millions de personnes actives au deuxième trimestre. Une progression de 1,3 % par rapport à l'année passée.

En Suisse, la plus grande progression de travailleurs est observée chez les hommes. (Keystone)

En Suisse, 5,02 millions de personnes étaient occupées au deuxième trimestre 2017, soit 1,3% de plus qu'à la même période un an plus tôt, selon l'enquête sur la population active publiée jeudi par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Pendant la période sous revue, le taux de chômage selon la définition du Bureau international du Travail (BIT) a reculé de 4,6% à 4,4%. De son côté, l'UE a vu son taux de chômage diminuer de 8,6% à 7,6%.

Toujours au 2e trimestre, 213'000 personnes étaient au chômage en Suisse selon la définition du Bureau international du Travail (BIT), soit 9000 de moins qu'un an auparavant. Corrigé des variations saisonnières, le taux de chômage affiche également une légère baisse de 4,9% à 4,7% par rapport au trimestre précédent.

Entre les deuxièmes trimestres 2016 et 2017, le nombre de travailleurs de nationalité étrangère a progressé de 2,6%, celui des travailleurs de nationalité suisse de 0,7%.

Plus de chômage chez les 50-64 ans

Le chômage des jeunes (15-24 ans) au sens du BIT est resté stable à 6,9% au 2e trimestre sur un an. En revanche, chez les 50 à 64 ans il a progressé de 3,8% à 4,2%, alors qu'il a baissé chez les 25 à 49 ans de 4,8% à 4,2%. Selon le sexe, il a reculé chez les hommes de 4,5% à 4,0% et est resté inchangé chez les femmes à 4,8%.

Quant à l'évolution selon la nationalité, elle se traduit par une baisse aussi bien chez les Suisses (de 3,3% à 3,1%) que chez les étrangers (de 8,2% à 7,9%), selon l'OFS. (awp)