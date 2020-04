Coronavirus: la Suisse compte lundi 552 cas de plus que la veille

lundi, 06.04.2020

La Suisse comptait lundi matin 21'652 cas testés positifs au coronavirus, soit 552 de plus que la veille.

Sur les 566 personnes décédées pour lesquelles les données sont complètes, 97% souffraient d'au moins une maladie préexistante.(Keystone)

Lundi à 08h00, la Suisse comptait 21'652 cas testés positifs au coronavirus, soit 552 de plus que la veille. A l'heure actuelle, 584 personnes sont décédées en Suisse des suites de la maladie covid-19, selon le site de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).



Parmi les 584 personnes décédées, 64% étaient des hommes et 36% des femmes, écrit l'Office fédérale de la santé publique (OFSP) sur son site internet. L'âge des personnes décédées allait de 32 à 101 ans, avec un âge médian de 83 ans (50% étaient plus jeunes et 50% plus âgés que cet âge).



Sur les 566 personnes décédées pour lesquelles les données sont complètes, 97% souffraient d'au moins une maladie préexistante. Les trois maladies préexistantes les plus fréquemment mentionnées étaient l'hypertension artérielle (chez 66% des personnes décédées), les maladies cardiovasculaires (55%) et le diabète (28%).

Plus de 160'000 tests

Depuis le premier cas de Covid-19 confirmé en laboratoire survenu le 24 février, le nombre de cas n'a cessé d'augmenter. A ce jour, environ 162'500 tests ont été effectués pour Covid-19, dont 15% étaient positifs. Avec 252 cas pour 100'000 habitants, la Suisse a l'une des incidences les plus élevées en Europe, note encore l'OFSP dans son bulletin quotidien.



Par rapport à la taille de leur population, les cantons du Tessin (715,2), de Genève (662,5), de Vaud (539,3) et de Bâle-Ville (473,9) étaient les plus touchés.



L'âge des cas confirmés en laboratoire allait de 0 à 108 ans, avec un âge médian de 53 ans. 47% des cas étaient des hommes, 53% des femmes. Les adultes étaient nettement plus touchés que les enfants. Chez les adultes de 60 ans et plus, les hommes étaient plus touchés que les femmes, et chez les adultes de moins de 60 ans, les femmes que les hommes.

A l'hôpital

Des informations étaient en outre disponibles pour 2471 patients hospitalisés. Leur âge allait de 0 à 101 ans, avec un âge médian de 71 ans. 61% des personnes hospitalisées étaient des hommes et 39% des femmes.



Sur les 2127 personnes hospitalisées pour lesquelles des données complètes sont disponibles, 12% n'avaient aucune maladie préexistante. Les trois symptômes les plus fréquemment mentionnés étaient la fièvre (68%), la toux (65%) et les problèmes respiratoires (39%). De plus, 43% avaient une pneumonie.(awp)

