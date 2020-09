Coronavirus: 12.608 tests, 444 cas, cinq hospitalisations et un décès

dimanche, 06.09.2020

La Suisse a recensé plus de 400 cas supplémentaires ainsi qu’un décès dû au Covid-19 durant les 24 dernières heures, selon l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Les mesures sanitaires restent d'application alors que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué vendredi ne pas s'attendre à une vaccination généralisée contre le Covid-19 avant mi-2021. (keystone)

La Suisse compte dimanche 444 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures, selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Cinq personnes ont nouvellement été hospitalisées et un nouveau décès est signalé.



Une batterie de 12.608 tests a été effectuée durant les dernières 24 heures. Avec 405 contaminations annoncées vendredi et 425 samedi, la Suisse a passé la barre des 400 cas en 24 heures pour la première fois depuis la mi-avril.



Sur les sept derniers jours, le nombre total d'infections est de 2246. Depuis le début de la pandémie, le total des décès s'élève désormais à 1733 et le nombre de personnes hospitalisées atteint 4595.



Au total, 44.401 cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés en laboratoire sur 1.098.540 tests effectués en Suisse et au Liechtenstein.



Le pays dénombre par ailleurs 1641 personnes en isolement et 4924 individus faisant partie de leurs contacts ont été mis en quarantaine. S'y ajoutent 7'559 autres personnes revenant de voyage d'un pays à risque et qui ont dû aussi passer par la case de la quarantaine. (ATS)