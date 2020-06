Coronavirus: 37 cas supplémentaires enregistrés en un jour

mercredi, 17.06.2020

La Suisse a recensé 37 cas supplémentaires de coronavirus en un jour, a annoncé mercredi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Les cantons de Genève, Tessin, Vaud, Bâle-Ville et du Valais restent les plus touchés.(Keystone)

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a fait part de 37 cas supplémentaires de coronavirus enregistrés en un jour en Suisse. Depuis le 15 mai, c'est la 6e fois non consécutive que la barre des 30 contaminations a été franchie.



La Suisse et le Liechtenstein comptent désormais 31'183 cas confirmés en laboratoire. Au total, 475'224 tests ont été effectués, dont 8% étaient positifs. Plusieurs tests positifs ou négatifs sont possibles chez la même personne. L'incidence se monte à 363 cas pour 100'000 habitants. L'âge médian des cas confirmés est de 52 ans.



Par rapport à la veille, aucun décès n'est à déplorer, souligne l'OFSP. Au total, 1678 personnes sont décédées en lien avec un Covid-19 confirmé en laboratoire. Les cantons pour leur part en dénombrent 1956. L'incidence se monte à 20 décès pour 100'000 habitants.



A l'heure actuelle, 3999 hospitalisations en lien avec un Covid-19 confirmé en laboratoire ont été déclarées. Par rapport à la taille de leur population, les cantons de Genève, Tessin, Vaud, Bâle-Ville et du Valais restent les plus touchés.



L'âge des patients hospitalisés allait de 0 à 102 ans, avec un âge médian de 71 ans. 60% d'entre eux étaient des hommes et 40% des femmes. Le nombre de personnes hospitalisées était plus élevé chez les hommes que chez les femmes à tout âge. L'incidence augmentait fortement avec l'âge, avec un maximum chez les personnes âgées de 80 ans et plus.



Parmi les personnes décédées, 58% étaient des hommes. Selon l'âge, le nombre de personnes décédées par 100'000 habitants est deux à trois fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. L'âge des personnes décédées allait de 0 à 108 ans, avec un âge médian de 84 ans.(awp)

