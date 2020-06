Coronavirus: 17 cas supplémentaires, pas de nouveau mort à déplorer

jeudi, 18.06.2020

La Suisse a recensé 17 cas supplémentaires de coronavirus en un jour, a annoncé jeudi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Au total, 485'948 tests ont été effectués, dont 8% étaient positifs.(Keystone)

17 cas supplémentaires de coronavirus ont été enregistrés en un jour, selon l'OFSP. Aucun nouveau décès n'est à déplorer ces dernières 24 heures. La Suisse et le Liechtenstein comptent désormais 31'200 cas confirmés en laboratoire.



Au total, 485'948 tests ont été effectués, dont 8% étaient positifs. Plusieurs tests positifs ou négatifs sont possibles chez la même personne, rappelle l'OFSP. L'incidence se monte à 364 cas pour 100'000 habitants. L'âge médian des cas confirmés est de 52 ans.



Au total, 1678 personnes sont décédées en lien avec un Covid-19 confirmé en laboratoire.



L'incidence se monte à 20 décès pour 100'000 habitants. Sur les 1582 personnes décédées pour lesquelles les données sont complètes, 97% souffraient d'au moins une maladie préexistante. Les trois plus fréquemment mentionnées étaient l'hypertension (63%), les maladies cardiovasculaires (57%) et le diabète (26%). Une majorité (58%) des personnes décédées étaient des hommes.



Selon l'âge, le nombre de personnes décédées par 100'000 habitants est deux à trois fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. L'âge des personnes décédées allait de 0 à 108 ans, avec un âge médian de 84 ans. A l'heure actuelle, 4006 hospitalisations en lien avec un Covid-19 confirmé en laboratoire ont été déclarées.

Par rapport à la taille de leur population, les cantons de Genève, Tessin, Vaud, Bâle-Ville et du Valais restent les plus touchés.(ats)