Une centaine de nouveaux cas de Covid-19 en Suisse

lundi, 27.04.2020

La Suisse a enregistré lundi 103 nouveaux cas de coronavirus et 16 décès dus à la maladie en un jour.

Ces nouvelles positives ne doivent pas encourager un assouplissement soudain. (Keystone)

La tendance à la baisse se poursuit en Suisse, s'est réjoui le délégué au Covid-19 de l'OFSP Daniel Koch. Il a toutefois appelé à la prudence.



Ces nouvelles positives ne doivent pas encourager un assouplissement soudain. "Il est très important que nous disposions d'une certain temps entre chaque étape pour voir l'évolution de la maladie", a précisé Daniel Koch devant la presse.



Beaucoup d'aspects liés au coronavirus sont encore inconnus, a-t-il pousuivi. "Nous ne pouvons pas prendre le risque que les chiffres reprennent l'ascenseur."

Genève particulièrement touché

A ce jour, 1353 personnes sont décédées des suites de la maladie en Suisse. Le pays compte 29'164 cas confirmés de Covid-19. L'incidence se monte à 340 cas pour 100'000 habitants, indique l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans son dernier rapport publié lundi.

Environ 252'900 tests ont été effectués pour le Sars-cov-2, dont 13% étaient positifs. Lescantons de Genève, du Tessin, de Vaud, de Bâle-Ville et du Valais sont les plus touchés.

Au total, 3532 personnes ont été hospitalisées en lien avec le coronavirus. Treize pour cent n'avaient aucune maladie préexistante et 87% en avaient au moins une. Parmi les personnes hospitalisées, les trois symptômes les plus fréquemment mentionnés étaient la fièvre (66%), la toux (63%) et les problèmes respiratoires (40%). De plus, 45% avaient une pneumonie.



Sur les 1298 personnes décédées pour lesquelles les données sont complètes, 97% souffraient d'au moins une maladie préexistante. Les trois maladies préexistantes les plus fréquemment mentionnées chez des personnes décédées étaient l'hypertension (63%), les maladies cardiovasculaires (56%) et le diabète (26%).



Les consultations médicales dues à une suspicion de Covid-19 sont également en nette baisse. Selon le rapport Sentinella, on décompte environ 95 consultations pour 100'000 habitants si l'on extrapole à l'ensemble de la population. Il y a trois semaines, ce chiffre dépassait encore les 400. Depuis le 29 février, il y a eu un total estimé d'environ 141'500 consultations pour le coronavirus.(ats)

>>> Lire également notre dossier Coronavirus