La Suisse compte 62 nouvelles infections au Covid-19 en 24 heures

mardi, 30.06.2020

La Suisse a enregistré 62 nouveaux cas d'infection au Covid-19 au cours des dernières 24 heures.

En une semaine, la Suisse est passée de 18 contaminations le lundi 22 juin à un pic de 69 samedi dernier.(Keystone)

Le nombre de cas d'infection au Covid-19 a fortement augmenté depuis le début de la semaine passée. 62 cas ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures.



En une semaine, la Suisse est passée de 18 contaminations le lundi 22 juin à un pic de 69 samedi dernier. Le nombre de cas s'est ensuite établi à 62 dimanche, puis 35 lundi. Au total, l'OFSP a enregistré 338 cas lors des sept derniers jours.



Deux nouveaux décès ont été annoncés, mardi, ce qui porte le total à 1684 depuis le début de la pandémie. Il s'agit toutefois de cas déclarés avec beaucoup de retard, précise l'OFSP.



Les hospitalisations sont au nombre de 4036, soit trois de plus que la veille.



Au total, la Suisse et le Liechtenstein comptent 31'714 cas de Covid-19 confirmés en laboratoire. L'incidence est de 369,5 cas pour 100'000 habitants.



Quant aux tests, 572'664 ont été effectués depuis le début de la pandémie, dont 6,6% étaient positifs. En 24 heures, le personnel soignant a effectué 6070 tests et 53'609 ces sept derniers jours.



L'intérêt pour l'application Swiss-Covid, qui permet de tracer les infections, reste grand. Dimanche, elle avait été activée 855'080 fois, contre 806'570 fois la veille.(AWP)

