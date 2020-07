Près de 200 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures en Suisse

mercredi, 29.07.2020

La Suisse a enregistré 193 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures, a annoncé mercredi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

On compte quatorze nouvelles hospitalisations depuis lundi.(Keystone)

193 cas supplémentaires de coronavirus ont été enregistrés en Suisse ces dernières 24 heures. Aucun nouveau décès n'est à déplorer, le total demeurant à 1703.



Au total, 964 personnes se trouvent en isolement et 3108 de leurs contacts sont en quarantaine. En outre, 9164 autres personnes observent une quarantaine après leur retour d'un pays à risque, selon les chiffres de l'OFSP. La Suisse et la Principauté du Liechtenstein dénombrent 34.802 cas confirmés depuis le début de la pandémie.



On compte quatorze nouvelles hospitalisations depuis lundi. Au total, 4304 personnes ont été hospitalisées depuis le début de la pandémie, dont 36 sur les sept derniers jours. Sur les 777'631 tests effectués depuis le début de la pandémie, 5,4% étaient positifs, un chiffre stable.(AWP)

